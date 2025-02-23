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  • 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
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3 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

IHA23 Şubat 2025 Pazar 12:21 - Güncelleme:
3 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği değerlendirilen 1 şahıs ile PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik Tunceli, Mardin ve Bursa'da operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden biri tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol kararı, diğer 4'ü hakkında ise tutuksuz yargılanma kararı verildi.

  • Tunceli operasyonu
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  • gözaltı

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