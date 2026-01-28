İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4203
  • EURO
    52,0103
  • ALTIN
    7344.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 ilde rüşvet operasyonu: 3'ü kamu 7 kişi gözaltında
Güncel

3 ilde rüşvet operasyonu: 3'ü kamu 7 kişi gözaltında

Van merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik' operasyonunda 3'ü kamu görevlisi 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
3 ilde rüşvet operasyonu: 3'ü kamu 7 kişi gözaltında
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" yapan 3'ü kamu görevlisi 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Van, Hakkari ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler H.A.B, M.K.A, F.U, I.B, S.U, C.B. ile B.S. gözaltına alındı.

Operasyonda, otomobil, 7 cep telefonu, 7 SIM kart, epikriz raporu ve 2 sağlık kurulu raporu ele geçirildi.

Şüphelilerden A.S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

  • Suç işlemek
  • örgüt kurmak
  • rüşvet ve sahtecilik

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da bomba paniği! Apartmanın önüne 2. kez patlayıcı fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.