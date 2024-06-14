Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren bazı illerde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, yerel dolu yağışı ve hortum riski ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Edirne'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve bazı bölgelerde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI



Edirne'nin bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Dışarıda bulunan vatandaşlar dolu yağışından zarar görmemek için saçakların altına girdi. İnşaatta çalışan işçiler de aninde dolu yağışına yakalandı. Bir işçi yere düşen doluyu alıp videosunu çekti. Dolunun büyüklüğünü gören işçiler, bir an şaşırdı.

Ankara'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu, araçlar mahsur kaldı.

İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Ankara'da 15 dakika süren dolu sonrası etkili olan sağanak ve fırtına, esnafı zarara uğrattı. Ulus'ta bulunan tarihi Samanpazarı'nda tezgahtaki mallar etrafa saçılarak sel suları ile sürüklendi. Esnaf, kepenklerini indirerek mallarını korudu. Hamamönü'nde eski Ankara evlerinden oluşan iş yerleri de sel suları altında kaldı. Bölgedeki restoran ve kafelerde çalışan personel, iş yerlerinin avlusuna dolan suları tahliye etmek için çaba sarfetti.

YÜKSEK HIZLI TREN GARI'NI SU BASTI

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın tavanından yağmur suyu akması sonucu garı su bastı. Garın giriş katında kalan vatandaşlar ayak bileklerine kadar yükselen yağmur suyuna maruz kaldı. Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde de sel suları yer yer yarım metreye kadar yükseldi. Bölge esnafı diz boyu yükselen suların arasından mallarını kurtarmaya çalışırken görüntülendi. Çankaya ilçesi Adnan Saygun Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, aracın tavanında göçük oluştu.

Karabük'te etkili olan ve saatteki hızının 150 km'ye ulaşan fırtınada tarihi kent Safranbolu da etkilendi. İsmetpaşa Mahallesi'nde etkili olan fırtına sonrası birbirine değen elektrik tellerinin şase yapması sonrası kıvılcımlar yangına neden oldu.

Kıvılcımların tutuşturduğu ot yangını rüzgarında etkisi ile hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen su tankeri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise yangın üst kısmında bulunan tarihi bir konağa ulaşmadan söndürüldü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kopan elektrik telleri nedeni ile bazı bölgelere ise elektrik verilemediği öğrenildi.

YILDIRIMLAR ORMAN YANGIN ÇIKARTTI



Öte yandan, Eskipazar ilçesinde ise düşen yıldırımlar orman yangınlarına neden oldu. Fırtına sonrası peş peşe düşen yıldırımlar Eskipazar ilçesine bağlı, Orta, Gözlü ve Babalar köyü ile Bürnük yaylasında 4 ayrı orman yangını çıkardı. Yangınlar ise ihbarlar sonucu bölgeye gönderilen arazözlerle kısa sürede söndürüldü.