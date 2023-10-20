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  • 3 ilde sahte ilaç operasyonu! 11 şüpheli yakalandı
Güncel

3 ilde sahte ilaç operasyonu! 11 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 10:59 - Güncelleme:
3 ilde sahte ilaç operasyonu! 11 şüpheli yakalandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlarla Soruşturma Bürosunca, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ham maddeler ile sahte ilaç üreten, depolayan, satan işletme ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, bunların maddi değeri yüksek Multiple Skleroz (MS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ve kanser hastalıkları için üretilen ilaçlar olduğunu, bir kısmının yurt dışına kaçak yollarla gönderildiğini, bir kısmının ise ecza depoları ve eczanelerde satışının gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar ile örgütlü bir şekilde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak ilaçlar üreten, depolayan, satan şüphelilerin gözaltına alınması, sahte ilaçların tespiti ve muhafazası için İstanbul, Sakarya, Bursa'da 47 adreste arama yapıldı.

Aramada çok sayıda sahte ilaca el konurken 11 şüpheli gözaltına alındı.

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