3 ilde silah kaçakçılarına darbe: Evlerden cephanelik çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütü kurarak silah satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi.

Belirlenen 27 ev, 3 iş yeri ve 20 araca yönelik özel harekat ekipleri destekli operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 40 ruhsatsız av tüfeği, 26 evraksız kuru sıkı tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 482 fişek, 7 bıçak, 2 torna makinası, 1 kılıç ile çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.