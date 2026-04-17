17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
  3 ilde suç örgütü operasyonu! 25 şüpheliden 17'si tutuklandı
Güncel

3 ilde suç örgütü operasyonu! 25 şüpheliden 17'si tutuklandı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 23:41 - Güncelleme:
3 ilde suç örgütü operasyonu! 25 şüpheliden 17'si tutuklandı
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Atakum, İlkadım, Canik, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri ile Bursa ve İstanbul'da belirlenen 47 ikamet ve 6 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 208 kurusıkı fişek, 482 bin 558 sentetik uyuşturucu hap, 15,30 gram esrar, 1 kilo 541 gram sentetik uyuşturucu, muşta ile 6 ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirdi.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda haklarında "Suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, silahla yaralama, yağma, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, tehdit ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında aranan 16 zanlının da başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de korku dolu anlar: Kamyon lastiği bomba gibi patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
