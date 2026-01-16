İSTANBUL 10°C / 2°C
Güncel

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Kriptoyla aklanan milyarlar deşifre oldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 18 aydır süren planlı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ağlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Kırıkkale merkezli 3 ilde polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 25 zanlı gözaltına alınırken kripto yöntemi ile aklanan 2 milyar 600 milyon lira ortaya çıktı.

AA16 Ocak 2026 Cuma 20:33
3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Kriptoyla aklanan milyarlar deşifre oldu
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında 18 aydır yürütülen planlı soruşturma çerçevesinde Kırıkkale merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenledi.

Operasyonda Kırıkkale'de 22, Ankara'da 2, İstanbul'da ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 166 dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 407 farklı çaplarda fişek, 6 sentetik uyuşturucu hap, piyasa değeri 16 milyon lira olan ziynet eşyası, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 11 kol saati, 1 kilogramlık 2 külçe gümüş, 310 bin lira değerinde döviz ve yüksek maddi değere sahip 37 tespih ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, üçüncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatlarını kullanarak kentte organize bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları, buradan elde edilen gelirlerin toplanması, yönlendirilmesi ve kripto para platformları aracılığıyla aklanması faaliyetinde bulundukları, banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar 600 milyon lira olduğu öğrenildi.

