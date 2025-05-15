3 ilde yoğun diplomasi trafiği! Bakan Fidan'dan Ukrayna ve Rusya'ya “taviz'' çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye, askeri yetenekleri ve savunma sanayi alt yapısıyla, Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edecektir.

Avrupa Birliği de son dönemde savunma sanayi alanında bir takım girişimlerini duyurmuş durumda bu girişimler anca NATO'nun tüm üyelerine açık olduğu taktirde amacına hizmet edecektir.

Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz.

Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülemez. NATO ittifakının ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde önemli rol oynuyor.

İsrail'in hiçbir geçerli sebebe dayanmayan saldırıları Suriye'nin istikrarına ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Suriye'nin istikrarsızlığa sürüklenmesi kimsenin faydasına değildir.

Biz Türkiye olarak Suriye'nin uluslararası topluma daha fazla entegre olması için çalışmaya devam ediyoruz.

Umutlu olmamız için yeterince sebebimiz bulunduğuna inanıyorum. İnşallah adil ve kalıcı bir barışa ulaşılacaktır.

Şuan yoğun bir diplomasi trafiği var Ukrayna'daki ateşkesin sağlanması için inşallah bunun netice vereceğini umuyoruz.

Amerikan askerlerini bölgeye getiren şartlar ne ise o şartların aslında ortadan kaldırılması ile Amerika'nın da bölgeden problemsiz bir şekilde ayrılması mümkün olabilir.

Gazze konusunda şuandaki devam insani dramın, bütün insanlığın gözünün önünde devam eden soykırımın durdurulması konusunda Sayın Trump'ın adım atmasını bekleyen büyük bir uluslararası kamuoyu var.