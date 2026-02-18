İSTANBUL 10°C / 3°C
Güncel

3 ilde yüzlerce polisle ''uyuşturucu'' operasyonu: Onlarca şüpheli kıskıvrak yakalandı

Bursa merkezli 3 ilde 700 polisle yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 76 şüpheliden 59'u tutuklandı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
3 ilde yüzlerce polisle ''uyuşturucu'' operasyonu: Onlarca şüpheli kıskıvrak yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Mudanya ve Mustafakemalpaşa cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, Bursa, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere 3 insansız hava aracı, 10 narkotik dedektör köpeği, 10'u özel harekat, 150'si çevik kuvvet olmak üzere 130 ekip halinde toplam 700 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONLARDA 76 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Polislerin koçbaşıyla kapıları kırıp girdiği evlerdeki aramalarda 1 kilo 264 gram esrar, 2 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 160 gram kokain, 60 sentetik hap, 2 gram AMG ham maddesi, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

