İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 ildeki çete operasyonlarında 62 zanlı tutuklandı
Güncel

3 ildeki çete operasyonlarında 62 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 89 şüpheliden 62'si tutuklandı.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
3 ildeki çete operasyonlarında 62 zanlı tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "ikamet kurşunlama", "araç kurşunlama", "nitelikli yağma", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan şüpheliler için çalışma başlatıldı.

Beş aylık çalışma sonucu İstanbul merkezli olarak bu kentin yanı sıra Mardin ve Edirne'de 4 farklı operasyon düzenlendi.

Toplam 105 adreste yapılan aramalar sonucu 89 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin çalışmaları sonucu elebaşıları yurt dışında olduğu değerlendirilen suç örgütüne ilişkin 36 ayrı eylem aydınlatıldı.

Bu kişilerin ikametlerindeki aramalarda ise 11 tabanca ile 145 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanan 11 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer 78 şüpheliden 62'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

  • çete
  • operasyon
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.