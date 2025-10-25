3 ildeki çete operasyonlarında 62 zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "ikamet kurşunlama", "araç kurşunlama", "nitelikli yağma", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan şüpheliler için çalışma başlatıldı.

Beş aylık çalışma sonucu İstanbul merkezli olarak bu kentin yanı sıra Mardin ve Edirne'de 4 farklı operasyon düzenlendi.

Toplam 105 adreste yapılan aramalar sonucu 89 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin çalışmaları sonucu elebaşıları yurt dışında olduğu değerlendirilen suç örgütüne ilişkin 36 ayrı eylem aydınlatıldı.

Bu kişilerin ikametlerindeki aramalarda ise 11 tabanca ile 145 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanan 11 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer 78 şüpheliden 62'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

