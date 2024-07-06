3 ili için gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Artvin ve Kars'ta gürültülü sağanak uyarasında bulundu.



ERZURUM VE ARTVİN İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda halen devam eden gök gürültülü sağanağın, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KARS ÇEVRELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Kars çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ORTA KARADENİZ'E SU BASKINI, SEL, HEYELAN VE YILDIRIM UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz'de görüleceği tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle su baskını, sel, heyelan ve yıldırım uyarısında bulundu.

Yazı kurak geçiren Orta Karadeniz'de günlerdir beklenen yağışlar dün akşamdan itibaren etkili olmaya başladı. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden MGM 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda "Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Uyarıların ardından ilgili kurumlar muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirildi.

AFAD'DAN MESAJLI UYARI

AFAD da vatandaşların cep telefonlarına şu mesajı gönderdi:

"Meteorolojiye göre bugün Samsun'da yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamaya karşı dikkatli olun."