  3 ilin ihtiyacını karşılayacak! Yeni havalimanı için geri sayım: Ciddi bir avantaj sağlayacak
3 ilin ihtiyacını karşılayacak! Yeni havalimanı için geri sayım: Ciddi bir avantaj sağlayacak

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ile birlikte Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, havalimanının bölge için önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, 'Çünkü hem dışarıya göçü engelleyecek hem de bizim gurbetteki vatandaşlarımızın Gümüşhane'ye, Bayburt'a ve bölgeye daha kolay erişimi için ciddi bir avantaj sağlayacak' dedi.

Salyazı köyünde çalışmaları devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Atay ve Vali Eldivan, yetkililerden bilgi aldı.

Atay, burada yaptığı açıklamada, havalimanının bölge için önem arz ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun projeyi yakından takip ettiğini belirten Vali Atay, havalimanının yaklaşık 28 bin metrekare civarında planlandığını ve 3 kilometre piste sahip olduğunu kaydetti.

Atay, "Bayburt'a, Gümüşhane'ye ve Erzincan'a hitap edecek olan bu havalimanı inşallah bir an önce biter ve bölge halkının hizmetine sunulur. Standardı yüksek uluslararası düzeyde bir havalimanı." dedi.

"ALLAH İZİN VERİRSE BU YILIN SONUNA HAVALİMANI YETİŞECEK"

Vali Eldivan ise Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için geri sayıma başladıklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği Allah izin verirse 2026 yılının son çeyreğinde burası hizmete açılacak. Hem Bayburt hem de Gümüşhane sabırsız bir şekilde bekliyor. Tabii kamuoyunda bazen spekülasyonlar da oluyor. Allah izin verirse bu yılın sonuna havalimanı yetişecek." diye konuştu.

Havalimanında fiziki çalışmaların ciddi ilerleme kaydettiğini anlatan Eldivan, altyapıların tamamlandığını, pistin ise bitmiş duruma geldiğini aktardı.

Eldivan, havalimanının bölge için önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, "Çünkü hem dışarıya göçü engelleyecek hem de bizim gurbetteki vatandaşlarımızın Gümüşhane'ye, Bayburt'a ve bölgeye daha kolay erişimi için ciddi bir avantaj sağlayacak." dedi.

