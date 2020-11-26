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3 kaçak göçmen İran sınırında donarak hayatını kaybetti

Van'da İran sınırında, yurda kaçak yollarla girmeye çalışırken donarak öldüğü belirlenen 3 kişinin cesetleri bulundu. İşlemlerin tamamlanmasından sonra cenazelerin toprağa verileceği belirtildi.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 15:15 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:15
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Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık bir hafta önce 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün de aynı bölgede, yine 1 kişinin cesedi bulundu. Yapılan araştırma ve incelemede Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken donarak öldükleri tespit edilen 3 kişinin cenazeleri, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasından sonra cenazelerin toprağa verileceği belirtildi.

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