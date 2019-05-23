3. katın balkonundan düşen küçük çocuk ağır yaralandı
Samsun’un Bafra ilçesinde 3. katın balkonundan düşen 1 buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
- İHA
Olay, İshaklı Mahallesi Atasever Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık olan balkon kapısından balkona çıkan 1,5 yaşındaki Mert Muzaffer, henüz belirlenemeyen bir şekilde 3 kattan toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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