30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8246
  • 6,64
  • 266.374
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

3 katlı apartmanda doğal gaz patlaması

Bursa’da gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sesine uyanan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, bir vatandaş patlama olan apartmana doğru selfie çekildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Ceylan Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından apartmanı dumanlar sararken, patlamanın şiddetiyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı apartmana müdahalede bulunurken, polis ekipleri de vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri korku dolu gözlerle yaşananları izlerken, bir vatandaş ise patlama olan apartmana dönerek selfie çekildiği görüldü.

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütüne darbe

TSK’daki kripto FETÖ'cülere operasyon

TSK’daki kripto FETÖ'cülere operasyon

Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

5 kamera ile meydan okuyacak

5 kamera ile meydan okuyacak

Burun ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti... Leyla'nın ölümünde şok şüphe!

Burun ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti... Leyla'nın ölümünde şok şüphe!

Zarif: B Takımı diplomasi değil savaş istiyor

Zarif: B Takımı diplomasi değil savaş istiyor

Ünlü isimlerle çalışıyordu... Kayıplara karıştı

Ünlü isimlerle çalışıyordu... Kayıplara karıştı

Oku doktor ol, okuma ev al! 720 bin liraya tıp

Oku doktor ol, okuma ev al! 720 bin liraya tıp
 

POPÜLER HABERLER

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor!

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor!

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA