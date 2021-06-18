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Güncel

3 katlı binada yangın çıktı, bir kişinin cesedi bulundu

Adana'da söndürülen yangın sonrası evde yapılan arama çalışmalarında bir kişinin cesedi bulundu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı.

AA18 Haziran 2021 Cuma 09:11 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 09:11
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi.

Üç katlı evin üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Evin odalarını kontrol eden itfaiye ekipleri, kısmen yanmış ceset buldu.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada cesedin 61 yaşındaki Ahmet Uzel'e ait olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı.

Yangın ilk müdahale eden vatandaşlardan Gökçan Durmuş, gazetecilere "Sabah bir ses geldi sese kalktık. Evin arka tarafındaki bir oda yanıyordu. İki arkadaş yukarı çıktık kapıyı kırdık. Ancak kapının arkasında eşyalar vardı. Tüm odaları kontrol ettik. Alevlerin olduğu odanın kapsını açmaya çalıştık ama kapı kilitliydi."dedi.

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