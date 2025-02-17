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3 kilo altın çaldı! ''Şeytana uydum'' dedi

Adana'da bir kişinin çalıştığı kuyumcudan farklı tarihlerde 3 kilo altın çalması saniye saniye görüntülenirken, şahıs yakalanıp tutuklandı. Hırsızın ifadesinde, 'Bir an şeytana uydum, pişmanım' dediği öğrenildi.

IHA17 Şubat 2025 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
3 kilo altın çaldı! ''Şeytana uydum'' dedi
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi G.Ö. 3 kilo altın bileziğinin çalındığını fark etti. Bunun üzerine G.Ö., Yarbaşı Polis Merkezine müracaatta bulundu. Müracaattan sonra Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Anıl Y.'nin müşterilere gösterdiği altın bilezikleri daha sonra rafa koyar gibi yaptıktan sonra cebine koyduğunu belirledi. Farklı tarihlerde defalarca aynı numara ile Anıl Y. toplam 3 kilo ağırlığında altın bilezik çaldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı polisler şüpheliyi evinde yakaladı. Yakalanan şüphelinin ifadesinde, "Altınları bozdurup harcadım. Bir an şeytana uyup çaldım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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