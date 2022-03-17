TRT Haber 17 Mart 2022 Perşembe 11:07 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 11:08

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin uçağın kara kutuları çözümlendi. Kaza kırım raporuna TRT Haber ulaştı.

İNİŞTEN ÖNCE UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ

Rapora göre uçağa inişe geçmeden 6 dk önce uçağa bir yıldırım isabet etti. Bu durum pliotlardaki stresi artırdı.

Kokpit ekibi inişe geçtikten sonra 06 yönündeki pisti önerdi. Pilotlar belirtilen piste değil ters istikametteki piste iniş planladı. Kaptan pilot frenleme sistemini devre dışı bıraktı. Uçağın son iniş safhasında sürat ve pozisyonu inişe elverişli değildi. Hava kontrolünün Türkçe uyarılarını yabancı pilot anlamadı.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, 5 Şubat 2020 tarihinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmıştı.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.