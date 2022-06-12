3 lise öğrencisinin hayatlarını kaybettiği bölgeye uyarı tabelaları konuldu

Sur ilçesine bağlı kırsal Bağıvar Mahallesi'nde 5 Haziran'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Vali Aydın Arslan Fen Lisesi öğrencileri Osman Yetişgin, Enes Can ve Yunus Vural'ın cansız bedenleri çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, suyun azaldığı bölge olması nedeniyle birçok kişinin tercih ettiği alan ve çevresine 3 liselinin boğulmasının ardından görevliler tarafından, üzerinde 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' yazan uyarı tabelaları dikildi. Bugüne kadar birçok kişinin hayatını kaybettiği alanda, tabelalara rağmen nehir kıyısına gelenlerden bazılarının suyun sığ kısımlarına girdiği görüldü. (DHA)