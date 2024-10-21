Bakanlığına açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Ticaret Bakanlığı risk analizinde yapay zeka uygulamasıyla gümrük kontrollerinde etkinliği artırıyor

2024 Yılında İlk 9 Ayda Yaklaşık 3 Milyar TL Gümrük Gelir Kaybı Önlendi

Ülkemizin; uluslararası ticarette rekabetçiliğini arttırmak, dış ticaret işlemlerinin en hızlı ve en kolay yapıldığı ülkeler arasında yer almasını sağlamak amacıyla tüm gümrük işlemlerini risk analizi süzgecimizden geçiriyoruz. Risk analizi çalışmalarımız sayesinde, yasadışı ticareti Gümrüklerimizde tespit ederek engelliyor, yasal ticaretin hızlı bir şekilde hedefine ulaşmasını sağlıyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak son dönemde hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak risk analizlerini çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıdık. Veri Madenciliği projemiz ile gümrük ve dış ticaret alanlarındaki yüksek ölçekli veriyi, yapay zekâ algoritmaları ve ileri analitik modellemeler ile analiz ederek daha riskli alanlara yoğunlaşıyor ve kaçakçılık eylemine karışması muhtemel unsurları gerçek zamanlı olarak tespit ediyor, böylelikle yasal ticaretin akışını daha da hızlandırıyoruz.

Ayrıca; doğru bilgiye ve doğru hedefe ulaşmak için, hem diğer Kamu Kurumlarımız hem de anlaşmamız olan ülkelerin gümrüklerinden elde ettiğimiz bilgi ve verileri risk analizi çalışmalarımızda değerlendiriyoruz.

Bu kapsamda gümrüklerde yürüttüğümüz risk analizleri çalışmaları neticesinde 2024 yılının ilk 9 ayında Gümrüklerimizden giriş yapmak üzere olan ithal eşyalarda yaklaşık 3 milyar TL'Iik vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önledik.

Yasadışı ticareti ve gümrüklerde vergi kaçakçılığın' engellemek, yasal ticareti kolaylaştırmak için yürüttüğümüz ileri veri analitiği ve yapay zeka destekli risk analizi çalışmalarımız gelişerek devam etmektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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