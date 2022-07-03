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3 milyon 230 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 3 milyon 230 bin kaçak makaron, 202 bin doldurulmuş sigara ve 7 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirdi.

IHA3 Temmuz 2022 Pazar 10:00 - Güncelleme:
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ürün sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis 3 milyon 230 bin kaçak makaron, 202 bin doldurulmuş sigara, 25 kilo kaçak kıyılmış tütün, 25 kilo kaçak nargile tütünü ve 7 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayların şüphelisi dokuz şahıs gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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