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  • Diyarbakır'da İHA'lı operasyon: 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi
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Diyarbakır'da İHA'lı operasyon: 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da Jandarma İHA'lar ve Uzaktan Algılama Sistemleri desteğiyle düzenlenen operasyonda, 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirilerek imha edildi.

29 Mayıs 2025 Perşembe 08:04 - Güncelleme:
Diyarbakır'da İHA'lı operasyon: 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Jandarma İHA'lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda 7 şüpheli zehir taciri yakalandı

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