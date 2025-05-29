İçişleri Bakanı Yerlikaya: Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Jandarma İHA'lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda 7 şüpheli zehir taciri yakalandı

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