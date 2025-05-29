İçişleri Bakanı Yerlikaya: Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Jandarma İHA'lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda 7 şüpheli zehir taciri yakalandıAyrıntılar geliyor...
"Diyarbakır'da 70 Ton Toz Esrar Uyuşturucu Maddesi elde edilebilecek 3 Milyon 476 Bin adet Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik❗"️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 29, 2025
Diyarbakır'da Jandarma İHA'lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda;
⛔ 7 şüpheli Zehir Taciri yakalandı❗️... pic.twitter.com/yzS334fx2y