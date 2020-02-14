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3 milyon liralık dolandırıcılık iddiası; farklı kimlikler kullanan şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da gümrükten ihaleyle mal alacağını söyleyerek anlaştığı iş adamından 3 milyon dolar alarak ortadan kaybolduğu iddia edilen İran uyruklu Moosen R. M. (54) polis tarafından yakalandı.

DHA14 Şubat 2020 Cuma13:09 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 13:09

İstanbul polisine başvuran iş adamı A.N.A. birlikte iş yapmak vaadiyle kendisinden 3 milyon dolar aldığını iddia ettiği İran uyruklu Moosen R.M.'nin ortadan kaybolduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Moosen R.M.'nin 2015 yılından bu yana Türkiye'de bulunduğu ve 3 farklı kimlik kullandığı tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada şüpheli Moosen R.M.'yi gözaltına aldı

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Moosen R.M. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Poliste işlemleri tamamlanan Moonsen R.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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