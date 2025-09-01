İSTANBUL 30°C / 20°C
1 Eylül 2025 Pazartesi
Güncel

''3 milyon Uygur'' algısına DMM cevabı: Hiçbir anlaşmamız yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ortaya atılan “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı” yönündeki iddiaları yalanladı.

1 Eylül 2025 Pazartesi 19:28
''3 milyon Uygur'' algısına DMM cevabı: Hiçbir anlaşmamız yok
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çeşitli sosyal medya mecralarında "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair anlaşma yapıldı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı' yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmi kurumların açıklamalarını esas alması, gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

  • uygur türkleri

