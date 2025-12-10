İSTANBUL 13°C / 7°C
  • Güncel
  3 milyonluk ceza da yetmedi! İBB atıkla denizi katlediyor
Güncel

3 milyonluk ceza da yetmedi! İBB atıkla denizi katlediyor

Artan nüfus ve sanayileşmeyle birlikte derelere boşaltılan atıklar, İSKİ tarafından yeterli arıtma yapılmadan denize bırakılıyor. Ambarlı'daki atık su arıtma tesisine kesilen milyonluk cezalara rağmen Marmara kirlenmeye devam ediyor

IHA10 Aralık 2025 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
3 milyonluk ceza da yetmedi! İBB atıkla denizi katlediyor
ABONE OL

Artan nüfus ve sanayileşen bölgeler nedeniyle derelere verilen kimyasal ve lağım atıkları, İSKİ tarafından yeterince arıtılmadan denize deşarj edildiği için Marmara Denizi gün geçtikçe kirleniyor. İSKİ Ambarlı ileri Biyolojik atık su artıma tesisine son 3 milyon Türk Lirası ceza kesilmişti, havadan çekilen son görüntüler ise bu cezanın ders olmadığı niteliğinde.

Haramiderenin Marmara Denizi'ne kadar olan zehir akan yolculuğu havadan görüntülendi. Fabrikaların kimyasal atıklarını yeterince artırmadan dereye vermesiyle başlayan problem lağım ve moloz yığınlarının arasında devam ediyor. Kirlilik ve kimyasallar nedeniyle siyaha bürünen derenin yanında kötü koku nedeniyle nefes almak neredeyse imkansız durumda. Derenin çevresinde onlarca kontrolsüz kaçak hafriyat döküm alanı oluştu. Bazı alanlar vatandaşlarında çöplerini atmasıyla adeta çöp dağlarına döndü.

Ambarlı İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Artıma Tesisinde temizlenmesi gereken su, buradan Marmara denizine dökülüyor. Ancak tesisten deşarj edilen suyun da siyah renkte aktığı görülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulamışı. Ancak dron ile çekilen görüntüler, tesisin halen koyu renkli atık suyu deşarj ettiğini gösterdi.

Marmara Denizi'ne İSKİ tarafından deşarj edilen atık sular nedeniyle denizin rengi yine değişti. Havadan çekilen görüntüler ise kirliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

  • İSKİ
  • Atık su arıtma
  • Marmara kirliliği

