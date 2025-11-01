İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Güncel

3 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 01:32 - Güncelleme:
3 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Muhammed Habip T. (19) yönetimindeki 16 BRR 463 plakalı motosiklet, iddiaya göre kendi aralarında yarış yaptıkları sırada, Berat G. (17) idaresindeki 16 BSS 476 plakalı motosiklet ve Emirhan E. (19) yönetimindeki 16 BNR 293 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Refik Fırat B. (19), Fatih K. (15) ve Yusuf K. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Refik Fırat B. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

  • bursa
  • motosiklet kazası
  • yaralı

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.