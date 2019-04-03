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3 Nisan reyting sonuçları! Diriliş Ertuğrul mu, Kuzgun mu kim birinci oldu?

'3 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. 3 Nisan 2019 reyting sonuçları anlık olarak takip ediliyor. Medya gündemini yakından takip edenler bu hafta kimin birini olduğunu merak ediyorlar. Özellikle çarşamba günleri TRT1 ekranlarına gelen Diriliş Ertuğru ve Star TV'de yayınlanan Kuzgun arasında ciddi bir rekabet var. Geçen haftaki reyting sonuçlarına bakıldığında 27 Mart tarihinde Total'de TRT 1'de ekranlara gelen 'Diriliş Ertuğrul' dizisi 1.sırada yerini alırken, 2.sırada 'Fatih Portakal İle Fox Ana Haber', 3.sırada 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin özeti bulunuyordu. Hangi dizinin bu haftayı önde kapadığına dair veriler elimize ulaşır ulaşmaz sizler paylaşacağız.

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3 Nisan reyting sonuçları medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni olan Diriliş Ertuğrul bu haftada listede birinci sırada olmayı başarabilecek mi? Geçtiğimiz haftaki reyting sonuçlarına baktığımızda 27 Mart tarihinde Total'de TRT 1'in en çok izlenen dizisi olan "Diriliş Ertuğrul" yer alıyordu. 2.sırada "Fatih Portakal İle Fox Ana Haber", 3.sırada yine milyonları ekrana kitleyen "Diriliş Ertuğrul" dizisinin özeti vardı. İşte 3 Nisan reyting sonuçları…
 
3 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI! 
3 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı.  Veriler elimize ulaştığı anda sizinle paylaşacağız. 
 
2 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI ŞÖYLE:
 
AB REYTİNG SONUÇLARI

 
 
 
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

 
 
REYTİNG NEDİR?
Reyting; İngilizce rating sözcüğünden türeyen, dilimizde “derece, derecelendirmek ve ölçümleme” anlamlarına gelen kelime olarak karşımıza çıkıyor. Televizyon kanallarının ve bu kanallarda yayınlanan programların ne kadar izlendiğini gösteren bir sistem olarak kullanılıyor.  Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
 

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