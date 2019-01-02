3 Ocak Eskişehir kar tatili yarın okullar tatil mi MEB son dakika Eskişehir’de okullar tatil mi?

Eskişehir’de okullar tatil mi? MEB son dakika 3 Valilik Ocak Eskişehir kar tatili okullar tatil mi olacak? Milyonlarca öğrenci ve veli okullar tatil mi son dakika açıklaması araştırılıyor. Eskişehir’de 3 Ocak okullar tatil mi? Eskişehir Valiliği kar tatili açıklaması ne oldu? 3 Ocak 2019 Eskişehir’de okullar tatil mi MEB açıklaması ne oldu? Yeni yılın gelmesiyle Eskişehir ’de okullar tatil oldu mu olmadı mı araştırılıyor. Hangi illerde okullar tatil olacak? Yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yeni yıla girerken havaların soğumasıyla bazı illerde okullar tatil olmaya başladı. Meteoroloji yetkilileri dün Ankara için kar yağışının gün içinde aralıklarla ve karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağını duyurmuştu. Gece yarısını etkisini arttıran kar yağışı sabaha kadar devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri ile Edirne, Çanakkale, Denizli ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinden itibaren yağışların Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis merkezde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve araçlar kardan görünmez oldu. Kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 60 iş makinesi ve 90 personel, kapan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir 3 Ocak Perşembe Okullar Tatil mi?

En çok kar yağan şehirler arasında yer alan Eskişehir 'de Okullar Tatil mi? Eskişehir Valiliği 3 Ocak Perşembe günü Okullar tatil olacak mı? Yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'den öğrenciler resmi kar tatili açıklaması bekliyor.

Özdemir Çakacak okulları tatil edecek mi?

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'nin, şu anlık Eskişehir'de kar tatili açıklaması yok. Ancak Eskişehir 'de okullar tatil olursa hemen sizlerle paylaşılacak.

YURT GENELİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri ile Edirne, Çanakkale, Denizli ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinden itibaren yağışların Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bitlis'te 2 gündür yağan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı! Bitlis´te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaşırken, tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı.



Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis merkezde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Tek katlı evler ve araçlar kardan görünmez oldu. Kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 60 iş makinesi ve 90 personel, kapan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden paylaşılan son hava tahmini verilerine göre İstanbul'da cuma günü havalar soğuyacak, kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'daki kar yağışının cumartesi günü de yoğun olarak etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu verilerine göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru biraz artış gösterse de perşembe günün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte havalar soğuyacak ve yağışlar etkili olacak.



Soğuk ve yağışlı havanın cuma günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, hafta sonu ise batı bölgelerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLABİLECEĞİ İL VE İLÇELER HANGİLERİ?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





RÜZGAR



Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR!



Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından uzun bir süre sonra İstanbul'da bu hafta sıcaklıklar eksi dereceleri görecek. Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve soğuk hava batıdan giriş yapacak ve Cuma günü İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı etkili olacak. Son verilere göre kar yağışının bir kaç gün süreceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı 1



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 8



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 14



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 9



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

BURSA °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



ÇANAKKALE °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu



İSTANBUL °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu



A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı



İZMİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



MANİSA °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



MUĞLA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ADANA °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı



BURDUR °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



HATAY °C, 7°C





METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Sinop çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu, zamanla güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası ve zamanla il geneli yağmurlu

KIRKLARELI °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar iç ve güney kesimleri ve zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

IZMIR °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANISA °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya çevrelerinde ve akşam saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimleri yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BURDUR °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HATAY °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Kayseri, Niğde, Sivas ve Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 2°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevreleri, gece saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden iç kesimleri hafif kar yağışlı

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C



Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzeyi karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 6°C



Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SIIRT °C, 9°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA



Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı Karadeniz aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), ilk saatlerde batısında 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, ilk saatlerde batısında 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.