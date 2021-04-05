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3 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:40
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında yürütülen bilgilendirme ve önleyici faaliyetler kapsamında 3 terörist teslim olmaya ikna edildi.

Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Ayrıca 29 Mart-4 Nisan'da terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PYD'ye yönelik kent merkezi ve ilçelerde yürütülen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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