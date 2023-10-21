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3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

21 Ekim 2023 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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