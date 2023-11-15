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3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığından(MSB) yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' ifadelerine yer verildi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • PKK/YPG

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