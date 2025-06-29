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3 polise FETÖ tutuklaması

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden, 3 polis memuru tutuklandı.

AA29 Haziran 2025 Pazar 12:14 - Güncelleme:
3 polise FETÖ tutuklaması
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3 polis memuru çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- OPERASYON

FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13 ilçede belirlenen adreslere 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda 14 polis, 4 emekli ya da istifa etmiş eski polis memuru, 1 gelir uzman yardımcısı ve 1 memur yakalanmıştı.

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