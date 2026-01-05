İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0451
  • EURO
    50,3436
  • ALTIN
    6135.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 polisimiz şehit olmuştu: DEAŞ operasyonunda tutuklu sayısı 56'ya çıktı
Güncel

3 polisimiz şehit olmuştu: DEAŞ operasyonunda tutuklu sayısı 56'ya çıktı

Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonları çerçevesinde yürütülen soruşturmada gözaltına sayısı 115'e çıkarken tutuklu sayısı ise 56'ya yükseldi.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
3 polisimiz şehit olmuştu: DEAŞ operasyonunda tutuklu sayısı 56'ya çıktı
ABONE OL

29 Aralık 2025'te gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı.

DEAŞ OPERASYONLARINDA TUTUKLU SAYISI 56'YA ÇIKTI

6 teröristin etkisiz hale getirildiği olay sonrasında Yalova il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleşmiş ve 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklanırken 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden operasyonlarda 73 zanlı daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 30'u tutuklanırken 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle operasyonlarda gözaltı sayısı 115'e çıkarken tutuklu ise 56'ya yükseldi.

  • DEAŞ soruşturması
  • şehit polis
  • deaş operasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.