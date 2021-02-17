17 Şubat 2021 Çarşamba 19:22 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:51

3 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde 6 bin, yurt dışında 6 bin 900 olmak üzere toplam 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz 2015'ten bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda verdiğimiz şehit sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere 1259'dur."

Erdoğan: "Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bölümü 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir."



Erdoğan: "(Temmuz 2015'ten bugüne kadar) Yurt içinde 6 bin, yurt dışında 6 bin 900 olmak üzere toplam 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir"

Erdoğan: "Amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez."

Erdoğan: "Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim geçmişimizde tek bir coğrafyanın veya toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alçaklıkta demiyorum, çukurlukta sınır tanımayan bu terör örgütü yardakçılarına Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki; asıl bu millet sizden önce şehidimizin, onca gazimizin hesabını soracak. Hem de öyle bir soracak ki bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek."

Erdoğan: "Teröristlere arka çıkanların, acı bir hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri midemizi bulandırıyor"

Erdoğan: "Biz 'Samanyolu galaksisi' diyoruz, onların aklı hala samanda. Bu vizyoner atılıma 'uzay masalı' diyecek kadar küçüldüler."

Erdoğan: "Sanayi üretimindeki güçlü artış, Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacak nadir ülkelerden olduğunu bir kez daha teyit etti."

Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak."