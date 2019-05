3 saatlik denetimde 197 araca 51 bin lira ceza kesildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için yürüttüğü çalışmalarını hız kesmeden devam ederken, İzmir'in kent merkezi dışı olan şehir giriş ve çıkış yolları, çevre yolları ve devlet karayollarında, havadan helikopter ile yerden şahin timi ve ekip arabalarıyla denetim yaptı. TükMedya ekibi de denetime katıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri ile yukardan denetimi takibi eden Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ercan Kaçanoğlu, helikopter kamerası ile kurallara uymayan sürücüleri tespit edip, yerde bulunan denetim noktalarındaki ekiplere bildirip, araçların durdurulmasını sağladı. Özellikle havaların ısınması ile koruyucu tertibat takmayan ve emniyet kemeri takmayan sürücülerin tespit edildiği denetimde, açık kasa kamyonette insan taşımanın yasak olduğu araçlarda kontrol edildi.

KASASINDA İŞÇİ TAŞIYAN ARACIN KAÇIŞI KAMERALARA YANSIDI

Helikopterden tespit edilen, açık ve kapalı kasalarında işçi taşıyan araçlar, yer ekipleri tarafından durduruldu ve ceza kesildi. Açık kasa kamyonet tipi işçi taşıyan bir araç ise, yukarda helikopter tarafından takip edildiğini anlayıp, yol güzergahını değiştirip kaçmaya çalıştı. Ara sokaklara girip ceza yememekten kaçan araç, helikopter kameralarıyla plakası belirlenirken trafik ekipleri tarafından yakalandı ve ceza kesildi. Aracın kaçış anları ise kameralara yansıdı.

3 SAATTE KURALA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE 51 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İzmir'in kent merkezi dışı olan; şehir giriş ve çıkış yolları, çevre yolları ve devlet karayollarında yapılan denetimlerde; 398 motosiklet, 344 ağır taşıt sürücüsü denetlendi. Bu denetimde; emniyet kemerinden 50, kask takmamaktan 57, sürücü belgesiz 3, yetersiz ehliyetten 13 olmak üzere toplam 197 araca trafik cezası uygulandı. 11 araç ise trafikten men edildi. Toplamda ise 3 saatte, 51 bin 357 lira ceza kesildi.

VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İzmir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ercan havaların ısınması ile özellikle motosikletli sürücülerin koruyucu tertibat takmadığını dile getirterek,'' Biz sürücülerimizin can ve mal güvenliği için görev başındayız. Denetimlerimizle vatandaşlarımızı korumak için çalışıyoruz. Motosikletli sürücüler için koruyucu tertibata alıştırmaya, araçlar için ise emniyet kemeri takma alışkınlıklarını kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız 3 saatlik bir denetim vardı. 30 ekip, 7 şahin, bir helikopter ve 65 personelle, 20 denetim noktasında çalışma yaptık. Başta koruyucu tertibatı olmayan motosiklet sürücüleri olmak üzere, emniyet kemeri takmayan sürücüler, şerit ihlali yapan, yakın takip, şerit izleme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymayan, cep telefonu ile konuşanlar üzerinde denetlemelerde bulunduk. Yaz aylarının başlaması ve bayram tatilin yaklaşması ile denetimlerimiz daha da artacak. Bizler, sürücülerinden trafik kurallarını uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu ile görüşmemelerini, sürücü ve yolcuların tamamının emniyet kemerlerinin takmalarını istiyoruz. Bizler her zaman görev başında, İzmir'in her yerinde vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.