3 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı mı, Çukur mu kim birinci?

Pazartesi akşamları reyting savaşı veriliyor. Sefirin Kızı mı, Çukur mu kim birinci? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm televizyon takipçileri 3 Şubat reyting sonuçlarını anbean takip ediyorlar. Bu akşam Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Arka Sokaklar, Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de O Ses Türkiye ve Atv'de Kim Milyoner Olmak İster yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 3 Şubat reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
3 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 SEFIRIN KIZI STAR
2 CUKUR SHOW
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
4 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 ESRA EROL'DA ATV
7 YASAK ELMA FOX
8 CUKUR (ÖZET) SHOW
9 SHOW ANA HABER SHOW
10 ZALIM ISTANBUL KANAL D
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 SEFIRIN KIZI STAR
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
3 CUKUR SHOW
4 YASAK ELMA FOX
5 YASAK ELMA (ÖZET) FOX
6 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR
7 CUKUR (ÖZET) SHOW
8 ZALIM ISTANBUL KANAL D
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV