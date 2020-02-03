3 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı mı, Çukur mu kim birinci?

03.02.2020 17:25 - Güncelleme: 03.02.2020 17:25

Pazartesi akşamları reyting savaşı veriliyor. Sefirin Kızı mı, Çukur mu kim birinci? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm televizyon takipçileri 3 Şubat reyting sonuçlarını anbean takip ediyorlar. Bu akşam Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Arka Sokaklar, Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de O Ses Türkiye ve Atv'de Kim Milyoner Olmak İster yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 3 Şubat reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 SEFIRIN KIZI STAR

2 CUKUR SHOW

3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

4 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 YASAK ELMA FOX

8 CUKUR (ÖZET) SHOW

9 SHOW ANA HABER SHOW

10 ZALIM ISTANBUL KANAL D

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 SEFIRIN KIZI STAR

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 CUKUR SHOW

4 YASAK ELMA FOX

5 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

6 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR

7 CUKUR (ÖZET) SHOW

8 ZALIM ISTANBUL KANAL D

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV