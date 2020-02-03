İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9853
  • EURO
    6,6145
  • ALTIN
    303.429
  • BIST100
    119247
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı mı, Çukur mu kim birinci?
Güncel

3 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı mı, Çukur mu kim birinci?

3 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı mı, Çukur mu kim birinci? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Arka Sokaklar, Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de O Ses Türkiye ve Atv'de Kim Milyoner Olmak İster yapımları ekranlara gelecek. 3 Şubat reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

03.02.2020  17:25 - Güncelleme: 03.02.2020  17:25

Pazartesi akşamları reyting savaşı veriliyor. Sefirin Kızı mı, Çukur mu kim birinci? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm televizyon takipçileri 3 Şubat reyting sonuçlarını anbean takip ediyorlar. Bu akşam Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Arka Sokaklar, Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de O Ses Türkiye ve Atv'de Kim Milyoner Olmak İster yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 3 Şubat reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 SEFIRIN KIZI STAR

2 CUKUR SHOW

3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

4 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 YASAK ELMA FOX

8 CUKUR (ÖZET) SHOW

9 SHOW ANA HABER SHOW

10 ZALIM ISTANBUL KANAL D

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 SEFIRIN KIZI STAR

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 CUKUR SHOW

4 YASAK ELMA FOX

5 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

6 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR

7 CUKUR (ÖZET) SHOW

8 ZALIM ISTANBUL KANAL D

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

Alevi köylerine yardım yapılmadığı iddialarına Bakan Soylu'dan sert tepki

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz
Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz

Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'
'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.