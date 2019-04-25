3 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyon devam ediyor
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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