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3 ülke tedbir aldı! Türkiye'den 'Karadeniz için hazırız' mesajı

Ege Denizi ve Karadeniz'de aynı anda iki farklı denizde mayın harbi tatbikatı icra edildiğini söyleyen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında konuşan Oramiral Tatlıoğlu, 'Savaşın bitmesine müteakip Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbirimizi aldık. Karadeniz sahiller ülkeleri Bulgaristan ve Romanya'yla birlikte Karadeniz'in mayın güvenliğini sağlamaya hazırız.' dedi.

IHA26 Eylül 2024 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
3 ülke tedbir aldı! Türkiye'den 'Karadeniz için hazırız' mesajı
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Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından icra edilen NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, TCG SANCAKTAR'da gerçekleştirildi.

Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından 20-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı sürüyor. Türkiye'den; Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/uçar birlikler ile dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştirilen NUSRET-2024, bu yıl ilk kez İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma suları olmak üzere 2 farklı denizde icra edildi. Tatbikata Türkiye'den 13, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya'dan 9 olmak üzere toplam 22 gemi katıldı. 15 ülkeden 32 gözlemci personelin iştirak ettiği tatbikatta, MCM BLACK SEA unsurları da ilk kez görev aldı.

Tatbikatın seçkim gözlemci günü, Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın'ın TCG Sancaktar'da tatbikata ilişkin brifing vermesiyle başladı. İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı C-130'dan denize 1 adet MK-25 Dip Eğitim Mayını döktü. Ardından TCG Alanya tarafından demirli mayın ROV ile tespit edildi. Demirli eğitim mayını, TCG Anamur Mayın Harbi Dalgıçlarınca patlatılarak imha edildi. Daha sonra çok sığ su Mayın Karşı Tedbir (MKT) sahasında dalış ve Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) faaliyetleri yapıldı. Ardından Taktik Pençe Harekatı gerçekleştirildi.

"KARADENİZ'İN MAYIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de ve Ege Denizi'nde aynı anda farklı iki denizde mayın harbi tatbikatımızı icra ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri sadece bölgesinde değil, NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip. Envanterimizde bulunan 11 mayın avlama gemimize ilave olarak yeni nesil yerli ve milli mayın avlama gemilerinin inşasına devam ediyoruz. Milli mayınımız Malaman'ı yaptık ve envanterimize aldık. Deniz mayınları içerisinde en yüksek, en üst teknolojiyi kullanarak yaptığımız bu deniz mayını dünyadaki diğer deniz mayınlarına göre çok üst bir seviyede ve envanterimizde. Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Bitmesine müteakip Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbirimizi aldık. Karadeniz sahiller ülkeleri Bulgaristan ve Romanya'yla birlikte Karadeniz'in mayın güvenliğini sağlamaya hazırız."

DENİZ VE HAVA UNSURLARI 3 KUVVET KOMUTANINI SELAMLADI

Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava kuvvetleri Komutanı Orgeneral Z. Cemal Kadıoğlu takip etti. Tatbikat sonunda, tatbikata katılan deniz ve hava unsurları, tatbikatı yerinde izleyen 3 kuvvet komutanını selamlayarak tören geçişi yaptı.

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