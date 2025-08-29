İSTANBUL 30°C / 20°C
Güncel

3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu: İkinci etabı Ambar Köyü'nden start aldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Millî Mücadele anısına düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Ambar Köyü'nde başladı. Tarihi Ambar Müze'de sporcular, eşsiz doğa ve kültürel miras eşliğinde kıyasıya mücadele etti. Etap Vezirköprü'de sona ererken dereceye giren sporcular ödüllerini aldı, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına bisiklet hediye edildi.

HABER MERKEZİ29 Ağustos 2025 Cuma 20:06 - Güncelleme:
3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu: İkinci etabı Ambar Köyü'nden start aldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı Millî Mücadele'yi anma kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Ambar Köyü'nde start aldı.

Köyde bulunan Ambar Müze'de 427 eserden oluşan koleksiyon ziyaretçilerine tarihi bir atmosfer yaşatırken eserler arasında gaz lambalarından kurmalı telefonlara, eski radyolardan tedavülden kalkmış paralara kadar birçok etnografik parça ziyaretçilerini bekliyor. 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun ikinci etabı için sabırsızlıkla bekleyen sporcular bu tarihi atmosferde yarış heyecanını yaşadı.

Start törenine; Samsun Valisi Sn. Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Av. Halit Doğan, Ladik Kaymakamı Sn. Muhammet Özbalta, Vezirköprü Kaymakamı Sn. Özgür Kaya, Ladik Belediye Başkanı Sn. Adnan Topal, Vezirköprü Belediye Başkanı Sn. Av. Murat Gül, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Sn. Feyzullah Dereci, SAMKON Genel Başkanı Sn. Kaya Aşcı, Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Sn. Burhan Mucur ve çok sayıda davetli katıldı. Etabın başlangıç işaretini Samsun Valisi Sn. Orhan Tavlı verdi.

Sporcular, Ladik Gölü çevresinde Samsun'un eşsiz doğası ve tarihi güzellikleri arasında kıyasıya mücadele etti. Etap, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Vezirköprü ilçesinde sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta, Terengganu Cycling Team sporcusu Mathias Bregnhøj birinci, Kinan Racing Team sporcusu Rein Taaramäe ikinci ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor sporcusu Even Yemane üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Vezirköprü Kaymakamı Sn. Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Sn. Av. Murat Gül ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sn. Emin Müftüoğlu takdim etti.

Törende konuşma yapan Vezirköprü Kaymakamı Sn. Özgür Kaya, Samkon Başkan Yardımcısı ve İSDEF Genel Başkanı Sn. Erol Türkoğlu, Vezdef Başkanı Sn. Yahya Öztürk ve Vezirköprü Belediye Başkanı Sn. Av. Murat Gül, sporcuları tebrik ederek 3. ve 4. etaplar için başarı dileklerinde bulundu.

Tören sonunda şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına bisiklet hediye edildi. Hediye takdimini Vezirköprü Kaymakamı Sn. Özgür Kaya ve Vezirköprü Belediye Başkanı Sn. Av. Murat Gül gerçekleştirdi. Bisikletlerini alan çocukların gözlerindeki sevinç ve heyecan görülmeye değerdi.

