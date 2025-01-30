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3 ürün için piyasadan toplatılma kararı

Ticaret Bakanlığı, bir kapüşonlu sweat, altı renkli parmak boyası ve bir kol saati için piyasadan toplatılma kararı aldı.

HABER MERKEZİ 30 Ocak 2025 Perşembe 13:39 - Güncelleme:
3 ürün için piyasadan toplatılma kararı
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Ticaret Bakanlığı, ürün denetimlerini duyurduğu Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden toplatma kararı verdiği yeni ürünleri açıkladı.

Buna göre 'okul giyim eşyaları' kategorisinde yer alan bir kapüşonlu sweat için yasaklama kararı çıktı. Buna gerekçe olarak da ürünün bazı kısımlarının yasaya aykırı üretilmesi gösterildi.

Bir diğer yasaklama kararı çıkan ürün ise siyah renkli ledli kol saati oldu. Bakanlık, bu üründe insan sağlığını tehdit eden Kadmiyum miktarını olması gerekenden yüzde 50 daha fazla tespit etti.

Dün yasaklama kararı alınan son ürün altı renkli parmak boyası oldu. Bu boyanın kutusunda küçük parça bulunması nedeniyle 3 yaş altı çocuklarda boğulma riski oluşturduğu belirtildi.

Üç ürün için piyasadan toplatma kararı çıktı.

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