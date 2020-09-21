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Güncel

3 üst düzey PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 11:19 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:47
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, 22 Ağustos'ta Hatay Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığı belirlendi.

Gri kategorideki teröristlerin, terör örgütünde sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu Hüseyin kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu Ciğer-Amed kod adlı Serhat Aykul ve sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten Ali Norşin kod adlı Şefik Körman olduğu saptandı.

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