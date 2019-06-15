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3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet

Annesi Ayşe K. ve birlikte yaşadığı Erdal D’den şiddet gören 3 yaşındaki B.T’nin durumu komşularının, yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. Talihsiz minik vicdansız çiftin elinden alınan küçük çocuk sığınma evine yerleştirildi.

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Muğla’da mahalle muhtarlığına 3 yaşındaki çocuğun annesi 29 yaşındaki Ayşe K. ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı 28 yaşındaki Erdal D. tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Muhtar Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. 

KORUMAYA ALINDI 

Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulan minik B.T’nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı. Talihsiz çocuk ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen anne Ayşe K. ile Erdal D. gözaltına alındı. Ayşe K.’nin şiddet uyguladığı ileri sürülen tek çocuğunun babasından bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Talihsiz B.T’nin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi’nde koruma altına alındığı açıklandı. 

Sosyal medyayı sallayan İmamoğlu animasyonu

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