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Güncel

3 yaşındaki çocuk boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuk boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu.

AA3 Ocak 2025 Cuma 22:22 - Güncelleme:
3 yaşındaki çocuk boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
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İddiaya göre, Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki evinden bir süreliğine ayrılan anne C.K, eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu E.M.K.'yı boynuna ip dolanmış halde buldu.

Annenin çığlıklarını duyarak eve gelen komşusu, çocuğun boğazındaki ipi bıçakla kesti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan anne C.K. ve baba M.K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Daha sonra baba M.K. polis eşliğinde morga gelerek oğlunun cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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