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3 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Çorum'da ailesiyle harman yerine giden 3 yaşındaki çocuk vitesle oynarken vitesin boşa alması sonucunda traktörü hareket ettirdi. Dengesini kaybeden küçük çocuk yere düştü ve hareketlenen traktörün tekeri üzerinden geçti. Küçük çocuk hayatını kaybetti.

IHA18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:44 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:44
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Edinilen bilgilere göre ailesi ile birlikte İstanbul’dan dedesinin yaşadığı Tepeyolatı köyüne gelen 3 yaşındaki erkek çocuğu A.G., akrabaları ile köyün yakınındaki arazide bulunan harman yerine gitti. İddiaya göre aile büyüklerinin harman kaldırdığı esnada viteste bırakılan ve el freni çekilen traktöre binen küçük çocuk, vitesle oynarken vitesin boşa alması sonucunda traktörü hareket ettirdi. Aniden çalışan traktörün üzerinde dengesini kaybeden küçük çocuk yere düştü ve hareketlenen traktörün tekeri üzerinden geçti. Hareket halindeki traktör bir ağaca çarparak dururken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelmesinin ardından 3 yaşındaki çocuk Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsiye alınırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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