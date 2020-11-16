3 yaşındaki Eyfen çakmakla oynarken yangın çıkardı

DHA 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:43

Yıldırım Mahallesi Sevgi Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katında, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. 3 yaşındaki Eyfen E.'nin çakmakla oynarken yatak odasındaki perdeyi tutuşturması sonucu çıktığı sanılan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden Hatice E., alevlerin arasındaki oğlu Eyfen E.'yi kucağına alıp, çığlık çığlığa dışarı çıkarak son anda canlarını kurtardı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri diğer odalara ve üst katlara sıçramadan söndürdü. Evin yatak odasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Hatice E. oğlunun çakmakla oynarken yangına sebebiyet verdiğini düşündüğünü söyleyip, "Verilmiş sadakamız varmış, canımıza bir şey olmadı" dedi.