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  • 3 yaşındaki Şerzan'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Güncel

3 yaşındaki Şerzan'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Mardin'de 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yöne giren otomobile, karşı yönden gelen TIR çarpıyor.

DHA8 Nisan 2024 Pazartesi 14:37 - Güncelleme:
3 yaşındaki Şerzan'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerindeki Aydınlar konaklama tesisleri mevkisinde meydana geldi. 47 AS 423 plakalı TIR, ters yöne giren 06 DRB 857 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Mehmet Esir Abay (42), Helin Abay (29), Berivan Abay (32), Alan Berken Abay (6) ve Şerzan Botan Abay, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şerzan Botan Abay, kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ters yöne giren otomobile, karşı yönden gelen TIR çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruluyor. TIR şoförü ifadesi sonrası serbest bırakılırken, Abay'ın cenazesi de toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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