3 yıl önce söz vermişti... İmamoğlu vaatlerine bir yalan daha ekledi

İBB'nin iSPARK'a yüzde yüz zam yapmasının ardından İmamoğlu'nun üç yıl önce yaptığı bir konuşmada, 'Park et devam et' sloganıyla, "Bu şehirde hiç kimse kendi sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak." demişti.

VAATLERİNE BİR YALAN DAHA EKLEDİ

İstanbullulara su faturasına indirim ve ucuz ulaşıma kadar pek çok söz veren İmamoğlu, ücretsiz İSPARK sözünü de tutmadı.

"HİÇ KİMSE PARA ÖDEMEYECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl önce yaptığı konuşmada 'Park et devam et' sloganıyla şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu şehirde hiç kimse kendi mahallesinde sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak. Asansörlü OTOPARK sistemleriyle otopark kapasitesini şehrimizin birçok semtinde kolaylıkla 2 katına çıkaracağız. Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla toplu taşımayla entegre bir sistem haline getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak."

İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE YÜZ ZAM YAPILDI

İmamoğlu İSPARK vaadini yerine getirmezken bununla da kalmayıp ücretlere yüzde yüz oranında zam yaptı. Geçtiğimiz ay ücretler yüzde yüz artınca, önceden 25 lira olan tam gün ücreti 50-60 liraya kadar yükseldi.

İBB yetkilileri zammın 'işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri nedeniyle' yapıldığını ileri sürerken, saha personeline yalnızca yüzde 20 zam yapıldığı öğrenildi.