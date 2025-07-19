İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 yıldır kayıptı, kemikleri bulundu! En yakınları katletmiş
Güncel

3 yıldır kayıptı, kemikleri bulundu! En yakınları katletmiş

Fethiye'de 3 yıldır kayıp olarak aranan kadının, eşi, eşinin iki kardeşi ve eşinin amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
3 yıldır kayıptı, kemikleri bulundu! En yakınları katletmiş
ABONE OL

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fethiye'de 18 Nisan 2022'de hakkında kayıp başvurusu yapılan A.D'yi arama çalışmaları kapsamında 12 Haziran'da ilçede ormanlık alanda A.D'ye ait olduğu tespit edilen kemik parçaları ve kıyafetler bulundu.

Kayıp kadının ölümüyle ilgili yürütülen tahkikatta A.D'nin 12 Nisan 2022'de eşi, eşinin iki kardeşi ve eşinin amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Zanlıların yakalanması için Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 47 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.