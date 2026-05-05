  3 yıllık sır çözüldü! 'Kaza' denilen dosya cinayet çıktı
3 yıllık sır çözüldü! 'Kaza' denilen dosya cinayet çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yıl önce 'kaza' olarak değerlendirilip takipsizlik kararı verilen dosya yeniden açılınca, olayın cinayet olduğu ortaya çıkartıldı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Suna Uslu (47), Hanife Ayaydın (50) ve Ergin A. (53) gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıktı.

Şüpheli Hanife Ayaydın, olay günü maktul Abdullah Uslu ile alkol aldıklarını, maktulün sarhoş olduğunu ve içeri girmek üzereyken belindeki silahın yere düşerek patladığını iddia etti. Ancak diğer şüpheli Suna Uslu, ifadesini değiştirerek olayın Hanife Ayaydın'ın yönlendirmesiyle yanlış anlatıldığını savundu.

Suna Uslu, olay anında Hanife Ayaydın'ın masadaki silahı eline aldığını, maktulün silahı geri kapmaya çalıştığı sırada ateş aldığını ileri sürdü.

Hakimlik, şüphelilerin savunmalarının teknik raporlarla uyumlu olmaması, ifadelerdeki çelişkiler ve kuvvetli suç şüphesini göz önünde bulundurarak Hanife Ayaydın ve Suna Uslu'nun "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

BİR ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olay sırasında odada uyuduğunu ve ses duymadığını beyan eden diğer şüpheli Ergin A.'nın anlatımlarının, kamera görüntüleri ve dosya kapsamıyla uyumlu olduğunu değerlendiren hakimlik, bu kişinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

