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3 yolcu otobüsünde 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da, jandarmanın durdurduğu 3 yolcu otobüsünde, toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

DHA26 Şubat 2020 Çarşamba17:38 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 17:38

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan 3 yolcu otobüsünde toplam 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

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